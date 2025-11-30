J2サガン鳥栖は30日、小菊昭雄監督（50）の契約更新を発表した。シーズン移行となる来年、2月開幕の「百年構想リーグ」と8月開幕のJ2リーグで引き続き指揮する。昨季までC大阪を指揮した小菊監督は、今季鳥栖の監督に就任。16勝10分け12敗の勝ち点58で8位にとどまり、1年でのJ1復帰を逃したものの、U―22（22歳以下）日本代表のFW新川志音（18）が台頭するなど、若手の育成が評価された。小菊監督はクラブを通じ「感謝の気持