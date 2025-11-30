県内外から寄せられた繭を使ったアート作品の展示が高崎市にある博物館で３０日から始まりました。 「まゆクラフトと絹の作品展」は、大人から子どもまで幅広い世代に繭に興味を持ってもらおうと高崎市にある県立日本絹の里が毎年開いているものです。 まゆクラフトは、カイコがさなぎになるときにできる繭に、絵をかいたり、薄くはがして花びらのようにしたりするものです。会場には県内外から公募で集まった作品９３点の