＜BMWオーストラリアPGA選手権最終日◇30日◇ロイヤル・クイーンズランドGC（オーストラリア）◇7085ヤード・パー71＞オーストラリアでのDPワールド（欧州）ツアー開幕戦。最終ラウンドが終了し、LIVゴルフを主戦場とするダビド・プイグ（スペイン）がトータル18アンダーでツアー初優勝を果たした。【写真】ツアー初出場の松坂大輔が肉離れで“途中降板”する瞬間トータル16アンダー・2位にディン・ウェンイー（中国）。トータル