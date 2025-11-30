＜JLPGAツアーチャンピオンシップリコーカップ最終日◇30日◇宮崎カントリークラブ(宮崎県)◇6543ヤード・パー72＞プレーオフ2ホール目で力尽きた。首位と2打差の3位タイから出た岩井ツインズの妹・千怜は、7バーディ・2ボギーの「67」で回りトータル9アンダーでフィニッシュ。鈴木愛と並んでプレーオフに進んだが、2ホール目に4打目のアプローチを決められず、鈴木の前に敗れた。【写真】鈴木愛、優勝を決めてこのガッツポーズ