人気マンガ「ワンピース」のルフィ像が設置から7周年を迎えたことを記念して、30日、熊本県庁プロムナードではマルシェが開かれました。 県警の音楽隊の演奏から始まったルフィ像7周年を祝うイベント。会場ではマルシェが開かれ、県産の小麦と米粉を使ったパンを始め、ワンピースのカードなども販売されていました。 ルフィ像は漫画家・尾田栄一郎（おだ／えいいちろう）さんの県民栄誉賞を記念して2018