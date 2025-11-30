◇ムロオ関西大学ラグビーAリーグ第7節関大48―22摂南大（2025年11月30日花園ラグビー場）関大は前半は15―15と互角だったが、後半に33点を奪い大勝した。佐藤貴志監督は「後半、やってきたことを思う存分発揮して、このような結果になった」と満面の笑みを浮かべた。前節の同大戦に続く連勝にFL奥平一磨呂主将（4年＝東海大仰星）は「4回生最後の試合。今週1週間用意して臨んできて、本当に部員全員で結束して勝つこと