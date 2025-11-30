熊本県湯前町で30日、漫画フェスタが開かれ、アニメファンや家族連れでにぎわいました。 湯前町の漫画フェスタには衣装やメイクでアニメやゲームに登場するキャラクターに扮した多くの人が訪れ、にぎやかな雰囲気に包まれました。 特設ステージでは芦北町在住で「仮面ライダーSPIRITS」などを描いた村枝賢一さんや「からくりサーカス」を描いた藤田和日郎さんら人気漫画家のトークショ}