秋篠宮さまがきょう、60歳の誕生日を迎えられました。「第一報を聞いた時はとても嬉しい気持ちになりました。それと同時に『おじいさんになったんだな』という」秋篠宮さまは、長女・小室眞子さんの子どもについて初めてコメントし、「日本に来る機会があれば、ぜひ会いたい」と面会への期待も述べられました。一方、皇族の数が減少していることについて、秋篠宮さまは「高齢化も含めて、公的な活動の担い手が減ってきているのは間