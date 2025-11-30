「女子ゴルフ・ツアー選手権リコー杯・最終日」（３０日、宮崎ＣＣ＝パー７２）通算６アンダーで出た鈴木愛（３１）＝セールスフォース＝が６バーディー、３ボギーの６９で回り、通算９アンダーで並んだ岩井千怜（２３）＝Ｈｏｎｄａ＝との、２ホールに及ぶプレーオフの末今季２勝目、通算２２勝目を手にした。実力者・鈴木の勝利を驚く人は少数派だろう。しかし、戦いを終えた瞬間の涙が、平坦ではなかった道のりを想起させ