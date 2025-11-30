金総書記が空軍の核抑止力を強調です。北朝鮮メディアは空軍の記念式典に金正恩総書記が出席したと報じました。金総書記は演説で、空軍について「新しい戦略的な軍事資産と重大任務が与えられる」としたうえで、「核戦争の抑止力を行使する一翼を担うことになった」と述べたということです。また、金総書記や娘が戦闘機の展示飛行を視察する様子なども伝えられています。