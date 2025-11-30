明治安田Ｊ１リーグ第３７節（３０日）、首位・鹿島は東京Ｖ戦（味スタ）に１―０で勝ってＪ１制覇に王手をかけた。東京Ｖの堅い守備をなかなかこじ開けられない中、後半２９分。ＭＦ荒木遼太郎からのパスを受けたＦＷレオセアラがシュートを放つも相手ＧＫにセーブされたが、そのこぼれ球をＭＦ松村優太がねじ込んで先制に成功する。そのまま逃げ切りに成功したが、２位・柏が新潟に勝利して今節での優勝はお預けになった。