?邪道?大仁田厚（６８）率いるＦＭＷＥ１２月７日の神奈川・鶴見青果市場大会で会場が有刺鉄線だらけの「有刺鉄線四角いジャングルデスマッチ」として行われることになった。年内最終戦となる同大会のメインで大仁田は、雷神矢口、櫻井匠と組んでミスター・ポーゴ、竹田誠志、間下隼人組と対戦。試合を１週間後に控えて試合形式を問われた「１２月はクリスマスがあるだろ？」とニヤリ。さもナイスアイデアかのように「師走のデス