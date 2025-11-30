【モデルプレス＝2025/11/30】BLACKPINK（ブラックピンク）のリサ（LISA）が11月29日、自身のInstagramを更新。美しいボディラインが際立つ衣装姿を披露した。【写真】K-POP人気美女「際どい」美ヒップのぞく大胆衣装姿◆リサ、美ボディライン際立つ衣装ショット公開リサは「Still can’t get over your energy Love you Philippines！」と英語でコメントを添え、様々な衣装ショットを複数枚投稿。美しいウエストや脚のラインが際