水島警察署(資料) 30日午後、倉敷市の県道で車とオートバイが衝突し、オートバイに乗っていた男性が死亡しました午後3時ごろ、倉敷市福田町浦田の県道で、右折しようとした軽四自動車と南から直進してきたオートバイが衝突しました。 この事故で、オートバイに乗っていた20代とみられる男性が意識不明の重体で病院に運ばれましたが、その後死亡しました。 軽四自動車を運転していた50代の女性に