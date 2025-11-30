今秋の東京新大学リーグで初優勝を飾り、続く関東地区選手権も初制覇した杏林大の祝勝会が３０日、都内のホテルで開かれ、関係者、ＯＢら約２５０人が出席した。創部４０周年の区切りの年につかんだ初めての栄冠。かつて東京六大学リーグの立大を指揮し、就任２年目で優勝に導いた溝口智成監督（５８）は、あいさつの舞台に立ち「４０年で、こういうページを作ることができましたが、ここに至るまでに４０ページの取り組みがあ