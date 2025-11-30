【世界ゴルフ新潮流】【宮崎紘一氏コラム】横浜CCはなぜ酷暑に負けなかったのか…地道な努力と芝への強い愛情を感じた11月中旬に千葉県の森永高滝CCで行われたシニア競技「ISPS Handa シニア・グランド・ゴールドクラシック〜年は取っても、心とゴルフは若いんだ〜」の取材に行ってきた。サブタイトルが示すように、この大会は高齢になっても頑張るシニアプロを応援すると同時に、世の「高齢者ゴルファー」も、いつまでも元気で