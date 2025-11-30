ボートレース福岡のG2「第12回レディースチャレンジカップ」は最終日の30日、11Rで優勝戦が行われ、守屋美穂（36＝岡山）がカド4コース捲りを決めて1着。昨年5月12日のレディースオールスター（宮島）以来5度目のG2制覇を決めた。敗れた選手のコメントは以下の通り。▼平高奈菜（2着）足は悪くなかった。しっかり回れる感じもありました。▼遠藤エミ（3着）スタートは様子を見た。今節はずっと全速で行けなかったのが反省