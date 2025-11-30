「ジャパンカップ×ＨＰＣＪＣ・Ｆ１」（３０日、伊東）今シリーズで大きな期待を背負った中石湊（２１）＝北海道・１２５期・Ｓ２＝は、準決１２Ｒで３着となり決勝進出を逃した。レースの初手は３分戦の後ろ攻め。残り２周では突っ張られるも、すかさず仕掛けて打鐘では主導権握ったが、番手の伏見俊昭（福島）がさばかれてしまい、単騎逃げの形に。最終ホームからはカマした中西大（和歌山）を合わせ切ったものの、ゴール