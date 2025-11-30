第28回チャレンジカップで優勝した山口剛＝ボートレース福岡ボートレースの第28回チャレンジカップ（SG）最終日は30日、福岡市のボートレース福岡で6選手による優勝戦（1800メートル、3周）が行われ、43歳の山口剛（広島）が1分48秒2で大会初優勝し、賞金3700万円を獲得した。SG制覇は15年ぶりで通算2勝目。2コースの山口は1周1マークで鋭く差し、池田浩二（愛知）を振り切った。2着は池田、3着は5コースの佐藤翼（埼玉）だっ