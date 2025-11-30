毎週日曜夕方5時30分から放送中の日本テレビ系「笑点」。本日11月30日（日）の放送回で、2024年4月に「笑点」レギュラーメンバーとなった立川晴の輔が初めて座布団を十枚獲得し賞品を受け取った。座布団十枚達成は、2024年12月22日放送回の三遊亭小遊三以来約1年ぶり。本日放送の大喜利開始時の座布団獲得枚数は、林家たい平と晴の輔が六枚ずつ、小遊三が四枚、春風亭一之輔と桂宮治が三枚ずつ、三遊亭好楽が一枚でスタート。冒頭