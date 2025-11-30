Image: Amazon インド人もビックリの安さ。スパイスの効いた本格的なインドカリー好きも多いですよね。お店の味がそのまま自宅で楽しめる、エスビー食品「噂の名店シリーズ」は、レトルトながら本格的なインドカリー揃い。常備するのにオススメです。 S&B エスビー食品 噂の名店シリーズ カレー&ハヤシ 全国10種セット 4,580円 Amazonで見るPR 毎日