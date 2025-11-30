田中碧が所属するリーズは11月29日、プレミアリーグ第13節でマンチェスター・シティに２−３で敗れた。前半で２点のビハインドを背負うと、後半に入って同点に持ち込んだが、終了間際の失点で屈している。前節は屈辱の途中出場・途中交代だった田中は、終盤には自身のパスを奪われたところから最終的に決勝点につなげられたが、後半立ち上がりにドミニク・キャルバート＝ルーウィンのゴールに絡むなど攻守に奮闘した。『GiveMe