2025年11月28日、極目新聞は、中国のネット上でホルモン剤が使用された「ホルモン卵」が市場に出回っているという情報が流れているとし、その真偽について検証する記事を掲載した。記事は、無抗生物質卵やセレン強化卵など、各種の栄養強化卵が市場に流通する中で、近ごろ「大量のホルモン剤が使われた卵が市場に出回り、長期摂取すると健康被害や発がんリスクがある」とする情報が、動画共有プラットフォームを中心に広く拡散して