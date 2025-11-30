俳優の福士蒼汰（32）が30日放送の日本テレビ系「メシドラ〜兼近＆真之介のグルメドライブ〜」（日曜後0・45）にゲスト出演。最近ハマっている趣味について語った。約2年ぶり2度目の出演。この2年間でハマったことを聞かれた福士は「言語の勉強は変わらずやってます。始めたのは、モンハン」と新しくゲームのモンスターハンターを始めたことを打ち明けた。MCの「EXIT」兼近大樹は「俺やめちゃったんだよ、友達いないから」