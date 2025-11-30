ボートレース福岡のG2「第12回レディースチャレンジカップ」は最終日の30日、11Rで優勝戦が行われ、守屋美穂（36＝岡山）がカド4コース捲りを決めて1着。昨年5月12日のレディースオールスター（宮島）以来5度目のG2制覇を決めた（レディースチャレンジカップは18年11月25日の芦屋以来2回目）。4コースからコンマ13のスタートを決めた守屋。西橋がへこむ攻めやすい隊形を味方に、1マークはインの遠藤を力強く捲って勝負をつけた