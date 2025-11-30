12月3日(水)頃から今季これまでで一番の強い寒気が南下するでしょう。北海道から北陸は広く雪が降り、山沿いを中心に大雪となる恐れがあります。近畿北部から山陰でも雪が降り、山沿いを中心に積雪となる可能性があります。冬用タイヤに交換するなど、雪道への備えを進めておいてください。今季これまでで一番の強烈寒気が襲来へ12月3日(水)から冬型の気圧配置が強まり、今季これまでで一番の強い寒気が南下するでしょう。上空1500