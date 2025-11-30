れいわ新選組衆院議員で、タレントの八幡愛氏（38）が、30日までに自信のＸ（旧ツイッター）を更新。山本太郎代表（51）の任期満了に伴う同党代表選（12月1日告示、8日投開票）への出馬を表明した。 【写真】母・やはたオカン氏は尼崎市議 八幡氏は「【やはた愛♥代表選挙に出馬します】」として12月1日に告示、国会内で候補者の会見が行われる第2回代表選への立候補を宣言。「2019年から、経済政策を最優先とし