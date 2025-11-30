AKB48元メンバーでタレントの大家志津香が29日までにインスタグラムを更新。別人級の激変ショットを披露すると、ファンから反響が寄せられた。【別カット】金髪＆ポーカーフェイス？笑顔で“勝負中”のAKB48元メンバー大家が「ポーカーの大会で台北に。楽しかったぁ」と投稿したのは、大会出場中の姿を記録した写真。金髪にニットキャップを被った彼女が“勝負”する様子が2枚の写真に収められている。リラックスした笑顔