日本初公開から2年、「グランカングー」いよいよ登場！ルノー・ジャポンは2025年11月27日、ルノー「カングー」のサイズを拡大して7人乗りとした特別仕様車「グランカングー」を発表しました。【シートは取り外しも可能！】これが2026年発売の「グランカングー」です（写真で見る）カングーはフランスのルノーが製造している、商用貨物バンをベースとした5ドアワゴンです。日本でも実用性と趣味性を兼ね備えた車種として、根強