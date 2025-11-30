日本発のグローバルグループ「＆ＴＥＡＭ」が３０日、韓国デビューミニアルバム「ＢａｃｋｔｏＬｉｆｅ」のファンショーケースを都内で行った。日本３枚目シングル「ＧｏｉｎＢｌｉｎｄ（月狼）」に続き、韓国デビュー作もミリオンを突破。日本アーティスト史上初めて日韓両国でミリオンを記録したことを記念してのショーケース。ＦＵＭＡは「ＬＵＮＥ（ルネ＝ファンネーム、Ｅはアキュート／アクセントを付したもの）