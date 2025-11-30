ヴァイオリニストの葉加瀬太郎が、あす1日放送の日本テレビ系『しゃべくり007』（後9：00〜後9：54）に出演。今年デビュー35周年を迎え、国民的ヴァイオリニストとして活躍する葉加瀬の半生を振り返っていく。【番組カット】しゃべくりメンバーと！名曲「情熱大陸」を披露する葉加瀬太郎葉加瀬は大阪の団地育ち。1970年開催の大阪万博会場の隣にできた千里ニュータウンで生まれ育ったという。当時の「団地」は時代の最先端で、