´é½Ð¤·NG¤ÎÉÒÏÓ¥é¥¤¥¿¡¼¤¿¤Á¤¬¡¢¤¤¤ÞÃíÌÜ¤Î¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÁÇ´é¤ËÇ÷¤ë¡Ø¥é¥¤¥¿¡¼¥º¡ª¡Ù¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¡£30Æü¡Ê¿¼1¡§30¡Ë¤Ï¡¢¡ØÀ¤³¦¶ÄÅ·¥Ë¥å¡¼¥¹¡ßÆü¥Æ¥ìÈëÂ¢±ÇÁü4»þ´ÖSP¡Ù¡ÊÆ±¶É¡¿12·î2Æü¸å7¡§00¡Ë¤«¤é¡¢Ìî¡¹Â¼Í§µª»Ò¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£º£²ó¤Ï¡Ö¶ÄÅ·¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¤¬ÊóÆ»¶É¤È¥¿¥Ã¥°¤òÁÈ¤ß¡¢ÆüËÜ¤òÍÉ¤ë¤¬¤»¤¿Âç»ö·ï¤«¤é¥¹¥­¥ã¥ó¥À¥ë¡¢»þÂå¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë1¥·¡¼¥ó¤Ê¤É¤ÎÈëÂ¢±ÇÁü¤òÂç¸ø³«¡£¤½¤³¤ÇÌî¡¹Â¼¤¬°õ¾Ý¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥Ë¥å¡¼¥¹¤òÊ¹¤¯¤È¡¢¼Â¤ËÊü