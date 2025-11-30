シンガー・ソングライターあいみょんが、きょう11月30日にメジャーデビューからまる9周年を迎え、10周年目へ突入。新しいビジュアルと共に「AIMYON 10th Anniversary」特設サイトを開設した。【写真】激変！良い感じの天パーな毛先黒髪ロング姿のあいみょん特設サイトでは、10周年ならではの特別コンテンツを展開。あいみょんの直筆メッセージや、これまでの活動を辿る事ができるコンテンツが展開されており、さらには10周年