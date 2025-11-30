30日放送の日本テレビ系『笑点』で、2024年4月に笑点レギュラーメンバーとなった立川晴の輔さん（53）が初めて座布団10枚を獲得。2024年12月22日放送の三遊亭小遊三さん（78）以来、約1年ぶりの達成となりました。大喜利開始時の晴の輔さんの座布団の獲得枚数は6枚。冒頭の回答者からの挨拶では、全国の社長が住む街ランキングに掛けて「ぼくはタワーマンションには住んでいないですが、座布団でタワーを作りたい立川晴の輔です」