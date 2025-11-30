サッカーＪ１・ヴィッセル神戸の吉田孝行監督（４８）が３０日、今季限りで退任する意向を表明した。神戸市のノエビアスタジアム神戸で行われた今季ホーム最終戦後のセレモニーでファンへの感謝を述べ、「今季限りで退任することにした。新たな環境でチャレンジします」と語った。吉田監督は２０２２年に神戸の監督に就任。２３年にチームをクラブ史上初のＪ１制覇に導き、昨季はＪ１連覇と天皇杯の２冠を達成した。今季は３季