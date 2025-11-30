あすから師走。長野市では、神社に奉納する大しめ縄作りが行われました。きょうは石渡地区の公民館に住民およそ30人が集まり、長さ3.5メートルほどのしめ縄2本を、およそ3時間かけて仕上げました。しめ縄は地元の八幡神社に飾られます。