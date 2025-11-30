けさ、富山市の鮮魚店では冬の風物詩「新巻鮭」の天日干し作業が行われました。「新巻鮭」はお歳暮用として人気で塩漬けにしたサケを冷たい風に5日ほどさらすことで身が引き締まりうまみが増すとされています。ことしはサケの記録的な不漁で本数の確保に苦労しましたが店ではおよそ600本の上質なサケをそろえたということです。