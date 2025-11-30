宝塚歌劇団元星組トップの麻路さきと、元月組トップの彩輝なおが３０日、大阪市内で「エリザベートＴＡＫＡＲＡＺＵＫＡ３０ｔｈスペシャル・ガラ・コンサート」の取材会を行った。「エリザベート」は１９９６年に宝塚歌劇団雪組で日本で初演された。独創的なストーリーと、美しい旋律で彩られたミュージカル・ナンバーで多くの人々を魅了してきた。３０年を記念し、２０２６年２月〜３月にかけて、様々なバージョンで上