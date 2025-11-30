中国ではこの土日、国家公務員の試験が行われました。深刻な就職難を背景に、応募者数や平均倍率は過去最高を更新しています。記者「北京の試験会場の前では、大勢の受験生たちが門が開くのを待っています」中国・北京では、早朝から国家公務員の試験を受ける人々が試験会場で長い列をつくりました。中国メディアによりますと、3万8000人ほどの採用枠に対して、応募者はおよそ372万人。今年は、▼応募者の年齢制限が緩和される一方