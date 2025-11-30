沖縄を訪問している木原官房長官は玉城県知事らと面会し、普天間基地の辺野古への移設などについて改めて理解を求めました。木原官房長官は「世界一危険な飛行場」と呼ばれる宜野湾市の普天間基地を視察し、その後、市長との面会で一日も早い返還に向けた決意を述べました。木原稔 官房長官「沖縄の基地負担軽減に全力で取り組んでいくとともに、返還後の跡地利用をしっかりと後押ししていくとの政府の決意を改めてお伝えした