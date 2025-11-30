２９日のＴＢＳ「情報７ｄａｙｓニュースキャスター」では、日中関係が緊迫状態となる中、アニメ「ＯＮＥＰＩＥＣＥ」の主題歌などで知られる歌手大槻マキが、２８日に中国・上海で行われたイベントで、ステージ歌唱が強制中断されたことを伝えた。大槻の公式ＨＰでは「パフォーマンス中ではございましたが、やむを得ない諸事情により急遽中断せざるを得ない状況となってしまいました」と説明し、２９日の出演も中止となった