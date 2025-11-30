29日夜遅く、三重・南伊勢町の県道で軽自動車が川に転落し、運転していた46歳の男性が死亡しました。事故があったのは南伊勢町の県道で、29日午後11時50分ごろ、車で通りがかった人から「下に車が落ちている」と110番通報がありました。警察によりますと、県道から20メートルほど下の川に軽自動車が転落していて、車内にいた奈良・大和高田市の警備員、津山潔さん（46）が病院に運ばれましたが、その後死亡しました。現場は片側一