バスト100センチの“Jカップ”グラドル白川愛梨（26）が30日、都内で、2026カレンダー発売記念イベントに出席した。2年連続のカレンダー発売を「出せると思っていなかったので、『今年も良いんですか？』ってビックリした」としつつも、「うれしかった」と満面の笑みを浮かべた。同作はバストトップを泡で隠すなど、かなり攻めた内容。それでも本人は「そうですか？自分の中では普通ですけど」。だが、「確かに、泡のやつは今ま