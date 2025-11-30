落語家の立川晴の輔が30日に放送された日本テレビ系「笑点」（日曜午後5時30分）の大喜利で、初めて座布団10枚を獲得した。晴の輔は昨年4月にレギュラーメンバー入り。座布団10枚達成は、昨年12月22日放送の三遊亭小遊三以来、約1年ぶりとなる。この日の大喜利開始時、晴の輔と林家たい平が座布団6枚、三遊亭小遊三が4枚、春風亭一之輔と桂宮治が3枚、三遊亭好楽が1枚だった。冒頭の回答者からのごあいさつで晴の輔は、全国の社長