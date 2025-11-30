子どもの友だちが家に遊びに来ることは珍しくありません。しかし、楽しいはずの時間が思わぬトラブルに発展することもあります。たとえば、ゲームで盛り上がるあまりテレビを叩いて壊してしまった。 修理代を誰が負担するべきか、悩んでしまう保護者は多いものです。ここでは、一般的な考え方や対応のポイントを整理しながら、スムーズな解決方法を探っていきます。 まず知っておきたい「子どもが物を壊