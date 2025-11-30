女優の福地桃子が３０日、都内で主演映画「そこにきみはいて」（竹馬靖具監督）の公開記念舞台あいさつに共演の寛一郎と出席した。映画監督、脚本家、俳優など幅広く活動する中川龍太郎の実体験を原案に「喪失」をテーマに映画化。企画段階から作品に参加する福地は「登場人物それぞれが持っている臆病さ、本当の思いを伝えようと葛藤する姿が描かれている」。寛一郎は撮影期間を振り返り「中川さんが宿舎の隣の部屋で、『１杯