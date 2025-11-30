J1神戸の吉田孝行監督J1神戸の吉田孝行監督（48）が30日、就任4年目の今季限りで退任することを明らかにした。J1の今季ホーム最終戦でFC東京と0―0で引き分けた後、セレモニーで「今季もタイトルを目標に頑張ってきたが、自分の力不足で獲得できず申し訳ない。今季限りで退任することにした」と涙ながらに語った。チームがJ1最下位に低迷していた2022年6月に3度目となる監督の座に就き、苦境を立て直して残留。23年にJ1初制覇