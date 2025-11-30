2025年11月30日、札幌・白石警察署は、札幌市白石区に住む無職の男(46)を傷害の容疑で逮捕しました。男は11月24日午後7時半ごろから午後8時ごろの間、札幌市白石区に住む女性の住宅で、女性に暴行を加えてけがをさせた疑いが持たれています。24日午後8時半ごろ、被害者女性の親族から「もめている、なぐられたようだ」と警察に通報がありました。警察によりますと、男と女性は交際関係にあり、同居中でした。2人は口論になって、男