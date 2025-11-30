第45回ジャパンカップを制したミカエル・バルザローナ騎乗のカランダガン＝東京競馬場第45回ジャパンカップ（30日・東京12R2400メートル芝18頭、G1）4番人気でフランスの欧州年度代表馬カランダガン（ミカエル・バルザローナ騎乗）が2分20秒3のレコードタイムで優勝し、1着賞金5億円と国際交流競走で外国調教馬に与えられる褒賞金300万ドル（約4億6800万円）を獲得した。G1は4連勝で4勝目。外国勢の勝利は2005年の英国馬アルカセ