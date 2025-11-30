中日は３０日、来季のコーチングスタッフを発表した。一軍コーチには新たに嶋基宏ヘッドコーチ（４０）、小池正晃打撃コーチ（４５）、森越祐人内野守備走塁コーチ（３７）、平田良介外野守備走塁コーチ（３７）が加入。嶋ヘッドコーチの背番号は恩師でもある星野仙一元監督と同じ「７７」となった。また飯山裕志野手総合コーチ（４６）が二軍監督となり、今季、二軍を日本一に導いた落合英二二軍監督（５６）は新設された投手